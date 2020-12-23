Свора собак напала на девушку и ребенка в Улан-Удэ

Утром 23 декабря собаки сильно покусали 20-летнюю девушку в микрорайоне Забайкальский Улан-Удэ. Она попала в больницу. Спустя некоторое время животные напали на девятилетнего школьника, который проходил в этом же месте. Мальчику удалось убежать.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии, собаки покусали девушке голову, руки, ноги и тело. Информации о ее состоянии пока нет.

«Девушка вышла из дома и направилась по своим делам. На одной из улиц на нее накинулась свора собак. Животные повалили свою жертву на землю, стали кусать и рвать зубами одежду. Крики привлекли внимание местных жителей, которые отогнали собак и вызвали для девушки скорую медицинскую помощь», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия приехал полицейский. Он осмотрел окрестности и встретился с окровавленным псом, который бросился на него. Сотрудник правоохранительных органов открыл огонь из табельного пистолета.

«Я представляю, как ей было страшно. <…> Больше десяти, наверно [собак было]. Все такие крупные были», — рассказала очевидица Александра, которая помогала пострадавшей девушке.

По словам очевидцев, ошейников и чипов на атаковавших людей псах не было. СК проверит исполнение муниципальных контрактов по регулированию числа бездомных животных и отлову бродячих собак.