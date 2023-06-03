Происшествия 03 июня 2023, 18:49 «Цой — легенда рока!» Жительница Львова поскандалила с подростком, который пел на русском языке Жительница Львова повздорила с подростком, который пел песню Цоя на русском языке

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Жительница Львова повздорила с подростком из-за песни. Прохожую возмутило, что парень на улице играл на гитаре и исполнял песни советского рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом сообщили в городском Telegram-канале.

Женщина угрожала юноше полицией — настолько ее возмущало, что он говорит на русском. Парень ответил ей, что приехал из Одессы и там все говорят на русском языке. Но украинку это не устраивало и она продолжала ругаться с подростком.

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Однако молодой человек в грубой форме и с использованием нецензурных выражений ответил своей оппонентке.

«Цой — это легенда рока, понимаешь? У тебя своих дел нет», — говорил парень.

Он предположил, что женщине нечем заняться, ведь вместо того, чтобы заняться своими делами она начала приставать к нему на улице.