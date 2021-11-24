«Защищала меня как отца». Заслуженный тренер России раскрыл подробности своего задержания в Пулково

Заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина задержали в аэропорту Пулково за отказ надеть маску. В беседе с «360» он рассказал, как вели себя полицейские и сотрудница воздушной гавани.

Ильин вместе с трехкратной чемпионкой мира по плаванию в ластах Виталиной Симоновой приехал в аэропорт в полдень 22 ноября. Спортсмены собирались лететь в Новосибирск. На стойке регистрации отдали паспорта. Симонову на рейс зарегистрировали, а ее тренера работник попросила надеть маску. Мужчина отказался.

«Я попросил предоставить основание, на каком законном основании она требует надеть маску. [Сотрудница] не смогла. <…> Я предупредил, что она превышает полномочия и занимается самоуправством, и напомнил, что за отказ зарегистрировать меня и предоставить услугу в регистрации и перелете она подпадает под Административный кодекс», — заметил Ильин.

Он сам попросил вызвать сотрудников полиции, а Виталину — снимать происходившее. Тренер обратился к прибывшим правоохранителям с просьбой принять заявление об административном правонарушении. Полицейские стали выяснять, что произошло, и поинтересовались, почему Ильин не захотел надевать маску. На вопрос тренера об основании такого требования сослались на постановление губернатора Ленинградской области.

Я попросил на законном основании ознакомить меня с постановлением. Они сказали: «Открывай интернет и читай». Здесь было уже нарушение с их стороны, потому что согласно закону о полиции они обязаны знакомить человека по требованию с нормативными документами Александр Ильин Заслуженный тренер России по плаванию

По словам Ильина, заявление у него принять отказались, попросили предъявить паспорт и снова — надеть маску. Предложили пройти в отделение полиции для оформления документов. Тренер настаивал на том, чтобы остаться у стойки регистрации. Тогда правоохранители схватили его за руки и потащили.

«У меня заболевание тазобедренного сустава, я им об этом сказал. Я не могу быстро передвигаться, хромаю. <…> Сказал, мол, отпустите меня, пойду потихоньку сам, и попытался освободиться. [В ответ] на это они начали меня заламывать, валить на пол, душить», — поделился мужчина, добавив, что в итоге на него попытались надеть наручники.

Симонова эмоционально вступилась за тренера, как «нормальный добропорядочный человек». Ильин заметил, что девушка не сдержалась.

«Виталина кинулась на защиту. <…> Она меня защищала как отца», — заявил он.

В отделении оперативный дежурный велел оформить тренера за оказание сопротивления представителям власти. В этот момент Ильин успел позвонить по номеру 112 и попросил принять заявление о превышении полномочий и применении силы.

«Дальше у меня отобрали телефон и поместили в камеру. Меня не ознакомили с делом, прочесть не дали, требовали подписать и все. <…> Привели откуда-то понятых и свидетелей, которых там и близко не было. Я воспользовался конституционным правом и замолчал», — рассказал Ильин.

Около 20:00 к нему пришел следователь по уголовным делам и принял заявление о противоправных действиях полицейских и сотрудницы аэропорта. По словам тренера, сотрудник правоохранительных органов извинился за действия коллег.

«Меня держали до утра, не поили и не кормили, отобрали кроссовки, а в туалет водили в носках. Ночью принесли стакан воды, а в обед сказали, что повезут в суд», — описал свои злоключения спортсмен.

Судья удовлетворил ходатайство Ильина об ознакомлении с делом и поиске адвокатов. В отделении полиции, уточнил он, эти просьбы проигнорировали. Рассмотрение дела тренера перенесли на 10:00 25 ноября.

«Я нахожусь на свободе, мне отдали телефон, нашел адвоката. <…> Дальше все будет решать суд», — заключил Александр Ильин.

Виталина Симонова добавила, что против нее возбудили уголовное дело об оскорблении представителей власти. Свою вину она готова частично признать. Сейчас спортсмены ждут слушаний и надеются вернуться домой.