Свято-Успенский монастырь загорелся в Одессе

По предварительным данным, пожар начался после того, как неизвестный бросил «коктейль Молотова» под автомобиль рядом с монастырем. В епархии сообщили, что «жертв и пострадавших от пожара нет, но в процессе ликвидации, помогая сотрудникам ГСЧС, сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря, архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия госпитализировала скорая помощь».