Происшествия 21 февраля 2024, 21:03 Свято-Серафимовский женский монастырь загорелся в Омской области Прокуратура Омской области: пожар случился в Свято-Серафимовском монастыре Пресс-служба прокуратуры Омской области

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Пожар начался в Свято-Серафимовском женском монастыре в селе Татьяновка Омской области. Возгорание произошло в деревянной трапезной, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

«В вечернее время 21 февраля произошло возгорание деревянной трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря в селе Татьяновка Марьяновского района», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Предварительно, информации о пострадавших не поступало. На пожар выехал прокурор Марьяновского района Александр Грициков, он проконтролирует ход проведения проверки по установлению причин возгорания.

Днем ранее в поселке Марьяновка Омской области сгорел недостроенный деревянный храм. Огонь охватил 330 квадратных метров здания. Жители поселка рассказали, что хоть храм и не был достроен, но внутри было «очень красиво».