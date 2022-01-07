Священник спас прохожего от наезда электрички

Священнослужитель в Москве спас мужчину, который упал с платформы на пути электрички. Об этом сообщил Telegram-канал «Мослента».

Батюшка стоял на перроне и ждал поезда, когда увидел упавшего на пути человека. Отмечается, что в считаные секунды он спустился вниз и успел помочь выбраться мужчине перед приближающимся поездом.

По данным источника, спасенный был нетрезв и самостоятельно выбраться с путей бы не смог.

Ранее священник Владимир Духович объяснил, почему не нужно вводить QR-коды для посещения храмов. По его словам, эта мера приведет к сегрегации верующих людей, так как это для прихожан является необходимостью, а не развлечением.