Священник сообщил, что подтопленный Крестовоздвиженский храм нуждается в помощи

Священник отец Максим Крылов вместе с добровольцами из службы милосердия участвовал в ликвидации последствий потопа в Нижних Сергах. Он сообщили, что теперь в помощи нуждается подтопленный Крестовоздвиженский храм.

После паводков вода в подвале поднялась на 50 сантиметров. Крылов рассказал, что воду уже удалось откачать. Нужна тепловая пушка, которая будет сушить стены подвала. По его словам, в настоящий момент никто не может себе позволить дорогостоящую технику, потому что идут строительные работы по восстановлению объекта.

«Не откажемся от резиновых сапог, лопат и рабочей одежды. К нам приезжают волонтеры из Екатеринбурга, которые помогают в ликвидации происшествия», — процитировал священника ФедералПресс.

Желающие помочь храму могут позвонить по номеру отца Максима Крылова +7 (902) 879-39-74.

Ранее сообщалось о наводнениях в Нижних Сергах. После ливней из берегов вышли две реки. Было разрушено 63 дома, четыре административных здания, а также автомобильные и пешеходные мосты.