Происшествия 01 февраля 2023, 08:17 Священник погиб в результате удара ВСУ по монастырю под Угледаром ВСУ атаковали монастырь под Угледаром, погиб священник РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские националисты ударили из РСЗО HIMARS по монастырю в селе Никольском, которое находится под Угледаром. Жертвой обстрела стал священник. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на власти Волновахского района.

«Вчера обстреляли монастырь в Никольском. Обстрел велся из HIMARS. Погиб священник», — заявил собеседник агентства.

Реклама

По его словам, снаряд попал в сестринский корпус. Врачи борются за жизнь 83-летней монахини, получившей очень тяжелое ранение.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь расположен около Угледара, за который сейчас идут бои. Ранее администрация Волновахского района сообщила агентству, что ВСУ время от времени открывают огонь по монастырю, он сильно разрушен.

Накануне бывший посол в Луганской Народной Республике Родион Мирошник заявил об обстреле Кременной. Вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту семь ракет из РСЗО HIMARS, в результате атаки три человека погибли.