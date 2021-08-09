Священник из Перми получил 300 штрафов

Пермский священник задолжал по 300 штрафам ГИБДД. Общая сумма задолженности составила 620 тысяч рублей. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

«Порядка 500 исполнительных производств числилось за духовным лицом 1939 года рождения. Большинство из них — более 300 — были возбуждены из-за неоплаты штрафов ГИБДД», — заявили в службе.

В наличии у священника есть несколько автомобилей. Приставы наложили запрет на регистрацию сделок с автомобилями, а также постановили удерживать пенсионные выплаты священнику.