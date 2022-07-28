Свинья покусала мужчину в Иркутской области. Пострадавший скончался

В поселке Тельма Иркутской области одна из свиней во время самовыпаса напала на местного жителя. От полученных травм мужчина скончался. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на сайт Усольского городского суда.

Инцидент произошел накануне на участке пострадавшего. Мужчина пытался выгнать скот со своей территории, однако одна из свиней покусала его за ногу. От сильной кровопотери мужчина умер, не дождавшись медиков.

На владельца свиньи было возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.