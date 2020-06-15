Свидетельница стрельбы на Ленинском проспекте поделилась подробностями

«Я мыла окно на балконе и услышала хлопки. После второго хлопка я повернулась и увидела, что худой молодой человек, одетый во все черное, подошел к патрульной машине и выстрелил в салон. Что было до этого — я не видела. Потом патрульные выскочили и стали тоже в него стрелять. Один из них повалил нападавшего и надел на него наручники. Я вначале думала, что это травматическое, не боевое оружие, но, когда я увидела кровь, я поняла, что это все всерьез», — рассказала жительница столицы.

Она также отметила, что перед тем, как выстрелить, преступник вышел из такси. Был он пассажиром или водителем — она не помнит.