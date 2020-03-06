Свидетельница избиения шестиклассницы в Братске рассказала о причинах инцидента

Одноклассница избитой рассказал о причинах избиения школьницы.

«Избиение произошло из-за того, что девочки сильно поссорились. Никто не знает почему, но в прошлом они очень хорошо общались. После ссоры [пострадавшая девочка] начала оставлять комментарии не самые приятные под фотографиями. Подруге эти комментарии надоели, и она попросила своего знакомого избить ее, чтобы отомстить», — объяснила девочка.

Ранее в социальных сетях появился видео, как парень бьет девочку и заламывает ей руку. Роликом заинтересовалась полиция. Сейчас полиция опрашивает всех участников конфликта.