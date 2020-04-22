22 апреля 2020, 14:15
Свидетель рассказал о стрельбе у отеля в Петербурге
Очевидец стрельбы на Садовой улице в Санкт-Петербурге поделился подробностями с места происшествия. Ранее сайт «Невские новости» сообщил, что хозяин отеля выстрелил в глаз своей сотруднице.
Свидетель заявил, что за несколько дней до этого инцидента у отеля уже были слышны выстрелы. А за день до этого туда приезжал ОМОН.
У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, разрушение левого глаза, инородное тело в глазнице, а также перелом стенки орбиты.