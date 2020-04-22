Свидетель рассказал о стрельбе у отеля в Петербурге

Свидетель заявил, что за несколько дней до этого инцидента у отеля уже были слышны выстрелы. А за день до этого туда приезжал ОМОН.

У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, разрушение левого глаза, инородное тело в глазнице, а также перелом стенки орбиты.