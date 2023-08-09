Происшествия 09 августа 2023, 10:17 Свежие безымянные могилы нашли в Харьковской области Офицер Марочко: под Купянском Харьковской области нашли захоронения неизвестных людей

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Стихийные захоронения с украинской символикой обнаружили около села Синьковка под Купянском в Харьковской области. Обустроившие могилы не указали имен похороненных в них людей, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении отмечены очередные стихийные захоронения», — написал он.

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Мирные жители наткнулись на сделанные инженерной техникой насыпи недалеко от Синьковки. Кто-то похоронил там людей, не указав их имен. Андрей Марочко сообщил, что могилы свежие. Некоторые из них отметили украинской символикой.

Безымянные захоронения находили в ЛНР, в том числе в низинах возле Макеевки и Невского. Правоохранители вместе с сотрудниками бюро судебно-медицинской экспертизы извлекли тела погибших и идентифицировали. «Известия» сообщили, что в большинстве случаев их гибель квалифицировали как военные преступления Вооруженных сил Украины.