Часть вестибюля на станции метро в Москве оцепили из-за световой шашки | 360°

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Часть вестибюля на станции метро в Москве оцепили из-за световой шашки

Источник «360»: кинологов вызвали на станцию метро «Планерная» из-за световой шашки

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В северном вестибюле станции метро «Планерная» обнаружили подозрительный предмет, на место вызвали спасателей и кинологов, сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы. При проверке оказалось, что это световая шашка.

Часть территории вестибюля, где обнаружили предмет, оцепили. На месте остаются кинологи, добавил собеседник «360». Станция метро работает в штатном режиме.

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В Telegram-канале столичного Дептранса также сообщили о закрытии выхода из северного вестибюля (выход 1) станции «Планерная» по требованию полиции. Для выхода пассажирам рекомендовали пользоваться южным вестибюлем (выход 2). Позже в ведомстве уточнили, что первый выход снова открыли, но подробностей не привели.

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