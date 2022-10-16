Часть вестибюля на станции метро в Москве оцепили из-за световой шашки | 360°

Эксклюзив 16 октября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Часть вестибюля на станции метро в Москве оцепили из-за световой шашки Источник «360»: кинологов вызвали на станцию метро «Планерная» из-за световой шашки РИА Новости

Читать 360tv в

В северном вестибюле станции метро «Планерная» обнаружили подозрительный предмет, на место вызвали спасателей и кинологов, сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы. При проверке оказалось, что это световая шашка.

Часть территории вестибюля, где обнаружили предмет, оцепили. На месте остаются кинологи, добавил собеседник «360». Станция метро работает в штатном режиме.

Реклама

В Telegram-канале столичного Дептранса также сообщили о закрытии выхода из северного вестибюля (выход 1) станции «Планерная» по требованию полиции. Для выхода пассажирам рекомендовали пользоваться южным вестибюлем (выход 2). Позже в ведомстве уточнили, что первый выход снова открыли, но подробностей не привели.

Реклама

0 0 0 0 0 0