Светошумовая граната взорвалась в одной из квартир Магнитогорска | 360°

Происшествия 16 сентября 2022, 09:57 Поделиться Telegram

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Viber Светошумовая граната взорвалась в одной из квартир Магнитогорска МВД Челябинской области: двое мужчин пострадали от взрыва в одной из квартир Магнитогорска РИА «Новости»

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Ночью 16 сентября в одной из квартир Орджоникидзевского района Магнитогорска произошел взрыв. Госпитализировали двух мужчин, сообщили в Главном управлении МВД России по Челябинской области.

Экстренные службы вызвали на улицу Жукова. В квартире в момент хлопка находились двое мужчин, их с травмами увезли в больницу. Жильцы соседних квартир не пострадали. Кроме полиции и медиков на месте работали спасатели МЧС.

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Специалисты выяснят обстоятельства дела. МВД призвало жителей не доверять информации, которую распространяют в соцсетях, а читать только официальные источники.

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Очевидцы рассказали сайту Magcity74.ru, что взрыв произошел в доме по улице Жукова, 3. В квартире выбило стекла, один из пострадавших остался без кистей, ранен в грудь и живот. Второй мужчина получил травмы рук. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах заявил, что в квартире взорвалась старая светошумовая граната. Собеседник сайта Ura.ru сообщил, что ее нашел и принес в квартиру один из пострадавших. Он злоупотреблял спиртным.

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