Светофор упал на иномарку в Петербурге
В Санкт-Петербурге на пересечении улицы Есенина и Северного проспекта на проезжающее мимо авто рухнул светофор. Об этом сообщили «Невские новости».
«Дни.ру» заверили, что в результате ДТП никто не получил травм. По словам очевидцев, рухнувший светофор качался на ветру уже не первый месяц, поэтому ничего удивительного в случившемся нет. Пользователи соцсетей призвали автомобилистов быть осторожней, поскольку светофор на другой стороне дороги также не очень устойчив. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.