Светофор упал на иномарку в Петербурге

«Дни.ру» заверили, что в результате ДТП никто не получил травм. По словам очевидцев, рухнувший светофор качался на ветру уже не первый месяц, поэтому ничего удивительного в случившемся нет. Пользователи соцсетей призвали автомобилистов быть осторожней, поскольку светофор на другой стороне дороги также не очень устойчив. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.