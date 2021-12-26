Минэнерго объяснило отключение света в Дубне

В Дубне произошел блэкаут из-за аварии на подстанции Залесье-1, принадлежащей Дубнинскому механическому заводу. По предварительным данным, там загорелись два силовых трансформатора, заявили в Минэнерго Подмосковья.

«По информации оперативных служб в Дубне произошло обесточивание подстанции ГЭС191 и ПС739 Залесье. <…> В результате было временно приостановлено электроснабжение в городе», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Для устранения последствий на место ЧП были направлены аварийные бригады, оснащенные передвижными электростанциями мощностью 400 кВт и 275 кВт. Этих мощностей будет достаточно для восстановления электроснабжения жизненно важных объектов города, добавили в Минэнерго.

Одновременно начались работы по восстановлению поверженных участков на подстанции Залесье. Сейчас электроснабжение в жилых домах и на объектах социальной инфраструктуры в основном восстановлено. Пока без света остаются три девятиэтажки и ТЦ «Дубна».

«Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время. Ситуация находится на контроле регионального министерства энергетики», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщения об отключения света появились в соцсетях. Одна из местных жительниц сообщила «360», что из-за отсутствия энергии, перестали работать насосы, которые качают воду. В итоге водоснабжение в домах тоже оказалось нарушено.