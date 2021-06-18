Свет отключили в Ялте из-за потопа

Жители Ялты остались без света из-за потопа. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на Telegram-канал.

В городе отключили 80 трансформаторных подстанций. Более 2000 человек остались после этого без электричества.

Ранее власти ввели в Ялте режим ЧС. Из-за аномальных ливней река в городе вышла из берегов, улицы оказались под водой.

«В настоящий момент в Ялте объявлена чрезвычайная ситуация. Речки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей», — сообщила глава администрации города Янина Павленко.