27 февраля 2024, 12:24
Свет частично пропал в курском селе из-за обстрела со стороны ВСУ
Старовойт: обстрел со стороны ВСУ частично оставил без света село Гуево
Жители села Гуево Суджанского района частично остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Пострадавших нет», — написал глава региона.
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Старовойт добавил, что из-за обстрела в населенном пункте частично пропал свет. Подомовой обход все еще продолжается, заключил Старовойт.
Накануне, 26 февраля, ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате обстрела погибли трое мирных жителей, которые ехали в машине. Также известно о трех пострадавших.
Утром 27 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в больницу доставили четвертого раненого в результате атаки украинского дрона.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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