Свердловский суд отменил решение об освобождении экс-замминистра экономики

Фигурантом дела является также генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов. Уточняется, что Шилиманова отправили под домашний арест до 17 октября. Ранее его освободили под залог 1,5 миллиона рублей, информирует сайт RT.

В феврале нынешнего года гендиректора «Титановой долины» Кызласова задержали в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Шилиманов признался в совершении коррупционных действий по этому делу.