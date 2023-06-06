Происшествия 06 июня 2023, 20:50 Свердловский омбудсмен заявил о гибели срочников в Белгородской области Омбудсмен Мерзлякова сообщила о гибели трех срочников в Белгородской области РИА «Новости»

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При обстреле Белгородской области погибли три солдата из Свердловской области, проходившие срочную службу. Об этом уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят», — написала она.

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Мерзлякова обратила внимание, что погибшие и раненые срочники, «конечно, не участвовали в боевых действиях».

Свердловский омбудсмен добавила, что еще семь человек госпитализировали с ранениями, состояние двух из них оценили как тяжелое.

По ее словам, погибшие солдаты проходили службу в железнодорожном подразделении, которое расположено в Екатеринбурге. В Белгородскую область их отправили в последних числах апреля.

Мерзлякова направила первому замминистра обороны России Валерию Герасимову обращение с просьбой перевести срочников из Белгородской области.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил об эвакуации около 60 тысяч человек за короткий срок. По его словам, 5 июня противник выпустил по Шебекинскому городскому округу почти 500 снарядов.