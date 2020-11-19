Свердловские полицейские поймали пьяного водителя

По данным издания, сегодня утром в поселке Буланаш сотрудники ДПС решили остановить для проверки документов водителя отечественной легковушки LADA Kalina. Молодой человек попытался скрыться от них, но машину занесло, и он врезался в фонарный столб. Оказалось, что автомобилист был пьян. Его оштрафовали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.