10 августа 2022, 15:17
Свердловчанину вынесли приговор за попытку убийства следователя
Суд вынес приговор жителю Свердловской области, который, как установило следствие, попытался убить следователя ножницами во время допроса. Об этом сообщило Ura.ru.
Изначально мужчина был задержан за кражу. Во время допроса в полиции он попытался убить следователя ножницами. Мужчина увидел на столе ножницы и попросил отстегнуть руку, якобы чтобы надеть куртку. Когда полицейский согласился, Хромцов схватил ножницы и попытался воткнуть следователю в шею, а затем около 20 раз ударил силовика по голове и телу.
Мужчину приговорили к 13 годам колонии.