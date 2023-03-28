Происшествия 28 марта 2023, 15:04 Свердловчанина осудили на три года за угрозы и ограбление подростка

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В Нижнем Тагиле вынесли приговор местному жителю, который под угрозой расправы заставил подростка перевести ему 300 тысяч рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

В конце 2021 года мужчина пришел выпить к своему другу, который жил со своим сыном подросткового возраста. Когда хозяин дома ушел спать, гость схватил бутылку из-под водки и, угрожая ею ребенку, потребовал перевести ему с карты отца 300 тысяч рублей.

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С деньгами злоумышленник скрылся, но вскоре его задержали полицейские. Суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима и компенсации в 10 тысяч рублей.

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