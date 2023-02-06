Происшествия 06 февраля 2023, 13:12 Свердловчанина осудили на 11 лет за поджог жены

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В Свердловской области осудили жителя Верхней Пышмы, его приговорили к 11 годам колонии строгого режима за попытку убийства жены. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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Осенью в 2021 году мужчина поссорился с супругой и из-за этого ушел из дома. Но позже вернулся, разлил дома бензин и облил горючей жидкостью спящую на диване женщину. Но она успела проснуться и понять, что происходит. Тем временем муж вышел наружу и поджег дом. Женщине удалось выбраться и выжить, но она получила ожоги 50% тела.