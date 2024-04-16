Происшествия 16 апреля 2024, 15:25 Сварщику назначили штраф за поджог здания техникума в Перми

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Суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей сварщику, который по неосторожности устроил пожар в строящемся здании авиационного техникума имени Швецова в Перми. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина резал арматуру сварочным аппаратом без разрешения. Горячие частицы металла попали на плиты, после чего на площадке начался пожар.

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Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Ущерб застройщику оценили в 7,5 миллиона рублей, его возместила страховая компания.