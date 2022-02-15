Сварщик скончался на рабочем месте от сердечного приступа во Владивостоке

За прошедшую неделю в столице Приморья произошел смертельный случай на рабочем месте. Также один человек получил травмы. Об этом рассказали в Федерации профсоюзов.

Как сообщает vostokmedia.com, у сварщика одной из строительных компаний произошел сердечный приступ во время выполнения работ. Предположительно, это и стало причиной смерти. Мужчине было 49 лет.

Кроме того, 47-летний водитель-экспедитор транспортного предприятия во время погрузочно-разгрузочных работ пострадал от несчастного случая. Сотрудник серьезно травмировал ногу.

Стоит отметить, что оба случая разбирались при участии представителей региональных профсоюзов.