Сварщик погиб при взрыве на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в Приморье
«В час ночи с небольшим (мск), в акватории Находкинского судоремонтного завода во время проведения сварочных работ сварщик прожег палубу над топливным танком, произошел хлопок, взрыв топливных газов, которые там были. Сварщик погиб», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
На месте случившегося работали пожарные. Они приехали на место происшествия через 10 минут после поступления вызова. В тот момент в трюме судна было сильное задымление.
«В настоящее время работы по дымоудалению на плавбазе завершены. Силы и средства МЧС России вернулись в пункты постоянной дислокации», — сообщил «360» начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ завело уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи установили, что на плавбазе во время сварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси.
«В результате инцидента один человек погиб, другой госпитализирован в медицинское учреждение с травмами», — сообщила представитель регионального следственного управления Дарья Немцева.
Сейчас следователи осматривают место случившегося и выясняют все обстоятельства.