Сварщик погиб при взрыве на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в Приморье

Сварщик прожег палубу над топливным танком и погиб во время взрыва. Все произошло на плавбазе «Всеволод Сибирцев» на Находкинском судоремонтном заводе.

«В час ночи с небольшим (мск), в акватории Находкинского судоремонтного завода во время проведения сварочных работ сварщик прожег палубу над топливным танком, произошел хлопок, взрыв топливных газов, которые там были. Сварщик погиб», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

На месте случившегося работали пожарные. Они приехали на место происшествия через 10 минут после поступления вызова. В тот момент в трюме судна было сильное задымление.

«В настоящее время работы по дымоудалению на плавбазе завершены. Силы и средства МЧС России вернулись в пункты постоянной дислокации», — сообщил «360» начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ завело уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи установили, что на плавбазе во время сварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси.

«В результате инцидента один человек погиб, другой госпитализирован в медицинское учреждение с травмами», — сообщила представитель регионального следственного управления Дарья Немцева.

Сейчас следователи осматривают место случившегося и выясняют все обстоятельства.