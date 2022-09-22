Сварщик из Омской области устроил пожар в частном доме | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber Сварщик из Омской области устроил пожар в частном доме

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В среду, 21 сентября, в городе Исилькуль Омской области во время проведения работ по установке газового оборудования сварщик устроил пожар в частном доме. Об этом написал сайт gorod55.ru.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, огонь вспыхнул из-за неосторожных сварочных работ. В результате случившегося пострадал сам сварщик и 68-летний владелец дома, к которому подводили газ.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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