Сварщик из Омской области устроил пожар в частном доме | 360°

Все новости

Интересное

23 сентября 2022, 21:05

Площадка для ночных гонок появится в Челябинске

Власть

23 сентября 2022, 21:02

Детский сад и школа появятся на севере Москвы

Реклама

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Menopause: массаж ног облегчает симптомы климакса

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Психолог Ениколопов объяснил повышенный спрос на психотропные в России

Мир

23 сентября 2022, 21:00

Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Владельцев незаконного казино осудили в Югре

Власть

23 сентября 2022, 21:00

Два жилых дома появятся в Котловке в Москве

Деньги

23 сентября 2022, 21:00

Курс фунта оказался меньше 1,1 доллара впервые с 1985 года

Происшествия

22 сентября 2022, 16:18

Сварщик из Омской области устроил пожар в частном доме

Читать 360tv в

В среду, 21 сентября, в городе Исилькуль Омской области во время проведения работ по установке газового оборудования сварщик устроил пожар в частном доме. Об этом написал сайт gorod55.ru.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, огонь вспыхнул из-за неосторожных сварочных работ. В результате случившегося пострадал сам сварщик и 68-летний владелец дома, к которому подводили газ.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Реклама

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама