Происшествия 09 июня 2023, 10:27 Сварщик и начальница лаборатории погибли при разгерметизации емкости на заводе в Челябинской области СКР возбудил уголовное дело после взрыва и гибели двух рабочих на заводе в Златоусте РИА «Новости»

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На Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования произошла разгерметизация емкости, погибли два человека. Еще одного рабочего госпитализировали. Главное следственное управление СКР по Челябинской области сообщило на своем сайте о возбуждении уголовного дела.

«В вечернее время 8 июня 2023 года на территории промышленного предприятия при проведении пневмоопрессовочных работ изделия произошла резкая разгерметизация», — сказали в Следкоме.

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Двое рабочих от травм скончались, третьего госпитализировали. Уголовное дело возбудили по части третьей статьи 216 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Правоохранители начали расследование и сбор доказательной базы. В СКР сообщили, что они установят ответственных за безопасность производства работников завода.

Взрыв без возгорания случился на Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования из-за разгерметизации емкости для отопления, сообщил источник Ura.ru. Погибли 38-летняя начальница лаборатории неразрушающего контроля и 23-летний сварщик. Госпитализировали еще одного сварщика. У него диагностировали перелом нижней челюсти, открытый переломом правого бедра со смещением, разрыв коленного сустава, ушибы головы и другие травмы.