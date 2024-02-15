Происшествия 15 февраля 2024, 12:44 Сварочные работы могли стать причиной пожара в центре Москвы РИА «Новости»: пожар в «Известия-холл» мог вспыхнуть из-за сварочных работ Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по городу Москве

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Предварительной причиной пожара в здании «Известия-холл», расположенного на Пушкинской площади в центре Москвы, назвали сварочные работы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.

«Предварительно, велись строительно-сварочные работы», — сказал собеседник агентства.

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В здании идет реконструкция. Огонь распространился на территории в 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожар в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. По данным МЧС, пожарным удалось предотвратить переход огня на основное здание «Известия-холл». Пламя захватило только три неиспользуемых строения во дворе. Пожар удалось полностью ликвидировать к 10:04. Сейчас угрозы нет.

О пострадавших информации не поступало. Однако спасателям пришлось искать одного из сотрудников заведения.