Происшествия 19 января 2023, 17:44 Свалку с бытовым мусором потушили в Екатеринбурге

Читать 360tv в

В ночь на 19 января в Екатеринбурге загорелась нелегальная свалка с бытовыми отходами. Об этом написало URA.RU со ссылкой на слова очевидцев.

Инцидент произошел на улице Черняховского. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, рассказали «Дни.ру».

Реклама

В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 сотрудников МЧС. Сейчас правоохранители устанавливают, кому принадлежит территория свалки.

Реклама