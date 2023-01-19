19 января 2023, 17:44
Свалку с бытовым мусором потушили в Екатеринбурге
В ночь на 19 января в Екатеринбурге загорелась нелегальная свалка с бытовыми отходами. Об этом написало URA.RU со ссылкой на слова очевидцев.
Инцидент произошел на улице Черняховского. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, рассказали «Дни.ру».
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В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 сотрудников МЧС. Сейчас правоохранители устанавливают, кому принадлежит территория свалки.
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