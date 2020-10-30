Свалку ртутных ламп нашли под Краснодаром

Ролик появился в Сети 29 октября. Очевидец обнаружил отходы во рве, который отделяет сельскохозяйственное поле от лесополосы. В канаве было большое количество люминесцентных ламп. Свалка растянулась в ширину на несколько метров.

Мэрия Краснодара передала полную информацию в администрацию Прикубанского округа.

«В ближайшее время они проведут работу с собственником земельного участка, который должен навести на нем санитарный порядок», — говорится в сообщении.

Ртутьсодержащие предметы относятся к первом классу опасности отходов — чрезвычайно опасные отходы. Согласно федеральному закону РФ «Об отходах производства и потребления», их хранение, перевозку и утилизацию необходимо контролировать в особом порядке.