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Свалку обнаружили на Лысой горе в Волгограде

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Новую свалку обнаружили на Лысой Горе в Волгограде. Нарушение выявила природоохранная прокуратура. На данный момент ведомство пытается решить проблему путем судебных разбирательств. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Свалка заняла площадь в 13 500 квадратных метров. При этом мусор выгружали неподалеку от мемориального комплекса «Лысая гора», который имеет статус объекта культурного наследия.

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Сотрудники прокуратуры направили иск к Росимуществу. Они призвали избавиться от свалки. На данный момент ведомство контролирует решение вопроса.

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