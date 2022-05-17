Свалка мусора загорелась в Нижегородской области

В Сергачском районе Нижегородской области уже не один день горит мусор на полигоне, куда привозят твердые бытовые отходы.

Как сообщает newsnn.ru, по словам местной жительницы, к этому месту лучше не подходить, поскольку там раздаются хлопки, и, не исключено, могут взрываться «какие-то баллончики».

При это огонь никто не тушит. Женщина сообщила о пожаре на свалке по номеру «112».

По ее словам, дым от горящей свалки чувствуется уже в жилых домах. Люди говорят, что это мешает им спать.

По данным районной администрации, начиная с четверга, свалку тушат спасатели муниципальной пожарной команды. Группировку сил максимально увеличат.