Происшествия 03 июня 2023, 18:30 Свадебный банкетный зал Safisa загорелся в Москве — СМИ Пожар произошел в свадебном банкетном зале в Москве 3 июня 2023 года РИА «Новости»

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В столичном ресторане Safisa произошло возгорание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В Москве возник пожар в свадебном банкетном зале Safisa в субботу вечером, 3 июня. По информации СМИ, на место уже выехали пожарные расчеты.

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О возгорании сообщили очевидцы, которые проезжали мимо в автомобиле и запечатлели на камеру смартфона горящее здание. На кадрах видны клубы дыма, охватившие крышу ресторана. Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.

Заведение Safisa прославилось праздниками, которые устраивали в нем российские миллиардеры. Также в этом ресторане выступали мировые поп-звезды — Стинг и Джей Ло.

Ранее пожар случился в квартире девятиэтажного дома на Молдавской улице ЗАО Москвы. Из жилища, расположенного на первом этаже, валил дым, хозяева успели эвакуироваться своими силами. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу еще шестерых жильцов с этажей выше, в том числе одного ребенка.