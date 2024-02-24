24 февраля 2024, 20:49
Свадьбу в Донецке прервал прилет ракеты ВСУ
ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке
Украинские боевики ударили по Донецку, ракеты попали в ресторан, где проходила свадьба. Об этом сообщило РИА «Новости».
Донецк обстреляли из РСЗО HIMARS. В ресторане находились около 60 человек.
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«Мы слышали два прилета. <…> Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов, теперь запомнится надолго», — рассказала агентству сотрудница заведения.
Очевидец сообщил, что при обстреле сотрудник ресторана получил ранение в ногу. Его привалило, свидетели вызвали скорую и попытались оказать ему помощь.
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