Важное 24 февраля 2024, 20:49 Свадьбу в Донецке прервал прилет ракеты ВСУ ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики ударили по Донецку, ракеты попали в ресторан, где проходила свадьба. Об этом сообщило РИА «Новости».

Донецк обстреляли из РСЗО HIMARS. В ресторане находились около 60 человек.

Реклама

«Мы слышали два прилета. <…> Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов, теперь запомнится надолго», — рассказала агентству сотрудница заведения.

Очевидец сообщил, что при обстреле сотрудник ресторана получил ранение в ногу. Его привалило, свидетели вызвали скорую и попытались оказать ему помощь.