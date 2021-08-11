Невесту похитили перед свадьбой в Москве

Перед церемонией бракосочетания на тверской улице Москвы двое взрослых мужчин и женщина силой затолкали девушку в черный автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Жертва сопротивлялась и пыталась вырваться.

Видео, на которое попало случившееся, опубликовал Telegram-канал 112. Позже стало известно, что невесту забрали родители, которым не нравился жених. Молодой мужчина уже сутки не может связаться со своей избранницей. Он написал заявление в полицию, проводится проверка.

8 апреля в столице Киргизии прошел митинг против похищений невест и принуждения девушек к браку. В республике каждая седьмая женщина младше 24 лет выходит замуж против своей воли.