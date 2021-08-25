Свадьба закончилась убийством в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике свадьба закончилась убийством мужчины. Об этом написал РЕН ТВ.

По данным издания, между гостями торжества произошел конфликт. Один мужчина выстрелил в своего оппонента. По предварительной информации, стрелявший ранее был судим.

Пострадавшего доставили в больницу с ранением грудной клетки. Но врачам не удалось его спасти. Сейчас сотрудники полиции разыскивают двух подозреваемых — Аслана Утагонова и Самвела Киракосяна. Они могут передвигаться на белом автомобиле Porsche Cayenne. Не исключено, что с собой они захватили оружие.

В пресс-службе правоохранительных органов эту информацию пока не прокомментировали. Обстоятельства происшествия выясняются. В каком состоянии находятся другие участники мероприятия, неизвестно.