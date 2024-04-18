Происшествия 18 апреля 2024, 09:30 Свадьба в Бразилии закончилась смертью невесты Metro: в Бразилии у невесты остановилось сердце во время свадьбы Freepik

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В Бразилии во время свадебного торжества невесте стало плохо. Ее увезли в больницу, но спасти не смогли, сообщил сайт Metro.

По данным издания, брачная церемония проходила в загородном доме, расположенном в Лимерии. Во время праздника 38-летняя невеста Елизанджела Газано танцевала около бассейна. В какой-то момент женщина, потеряв сознание, рухнула в воду.

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Прибывшие на вызов врачи увезли ее в больницу. У женщины остановилось сердце, она скончалась 14 апреля. Журналисты уточнили, что у нее осталось пятеро детей.

Ранее в Бухарской области Узбекистана свадьба закончилась массовым отравлением гостей. В больницы с острой диареей в средней степени тяжести попали 53 человека, в том числе 13 детей. Все пациенты жаловались на боль в животе, рвоту, тошноту и слабость.