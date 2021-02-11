Сургутскую чиновницу возмутил инцидент с избиением малолетних детей

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетним мэрии Сургута Наталья Танева назвала дикостью ситуацию, в которой отец избил двух своих детей. Одному из них всего полтора месяца. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Считаем это дикостью в 21 веке», — сказала чиновница. Она добавила, что сейчас проводится проверка по данному факту. Дети находятся в безопасности, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.