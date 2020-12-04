04 декабря 2020, 01:35
Неадекватная пассажирка устроила переполох в сургутском аэропорту
В аэропорту Сургута (ХМАО) пассажирка устроила скандал, передает ИА Ura.ru.
По словам инсайдера, женщина обратилась за помощью к правоохранителям и рассказала, что у нее якобы украли личные вещи. Выяснилось, что у нее шизофрения, поэтому пришлось вызвать бригаду медиков.
Они попросили помочь транспортировать женщину, поскольку та начала активно сопротивляться.
«Проверка по факту заявления женщины в любом случае будет проводиться», — заверили в пресс-службе регионального управления на транспорте МВД.