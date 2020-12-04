Неадекватная пассажирка устроила переполох в сургутском аэропорту

По словам инсайдера, женщина обратилась за помощью к правоохранителям и рассказала, что у нее якобы украли личные вещи. Выяснилось, что у нее шизофрения, поэтому пришлось вызвать бригаду медиков.

Они попросили помочь транспортировать женщину, поскольку та начала активно сопротивляться.

«Проверка по факту заявления женщины в любом случае будет проводиться», — заверили в пресс-службе регионального управления на транспорте МВД.