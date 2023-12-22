Происшествия 22 декабря 2023, 16:23 Сургутские медики реанимировали пассажира рейса Екатеринбург — Благовещенск

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Пассажира самолета, которому стало плохо во время полета из Екатеринбурга в Благовещенск, реанимировали сургутские медики. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».

Мужчина начал задыхаться, и командир самолета принял решение об экстренной посадке в Сургуте. На взлетной полосе дежурила бригада медиков.

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Отмечается, что врач скорой помощи, который пытался реанимировать пассажира, констатировал смерть, но при этом продолжил реанимацию и в итоге спас человека.