Супружескую пару, арестованную в Таиланде, готовят к депортации

Оксану и Евгения Уколовых задержали в аэропорту туристического города Паттайя. Вместе с ними находились несовершеннолетние дети 12 и 16 лет. Их отправили домой с другими россиянами, написало ИА Ura.ru.

Арест связан с событиями восьмилетней давности. Тогда они познакомились с местным мужчиной, он пригласил их в кальянную. В тот момент в заведение пришли с проверкой полицейские и обнаружили у хозяина марихуану. Уколовых задержали вместе с новым знакомым, но вскоре отпустили, так как не обнаружили в крови следов наркотиков.

Супруги пропустили суд, из-за этого их внесли в черный список и запретили въезд в страну.