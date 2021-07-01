Супружеская пара в Краснодаре ограбила 95-летнюю труженицу тыла

Супруги в Краснодаре ограбили 95-летнюю женщину. Угрожая пенсионерке утюгом, у нее похитили более миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте МВД РФ.

Злоумышленники поджидали пожилую женщину в подъезде ее дома. Они напали на пенсионерку, когда она поднялась на свой этаж. Ее втолкнули в квартиру, избили и связали. Угрожая утюгом, супружеская пара забрала у женщины сбережения на сумму более миллиона рублей.

Налетчики скрылись, оставив женщину связанной в квартире. Ее обнаружила соседка, которая вызвала полицию и скорую.

Подозреваемых задержали. В ходе обыска у них дома изъяли часть украденных средств. Завели дело по статье «Грабеж», но решается вопрос о переквалификации на «Разбой». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ограбленная пенсионерка — труженица тыла, член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры РСФСР.

Ранее в Челябинске 70-летняя пенсионерка обхитрила телефонных мошенников. Она не только не дала им себя обмануть, но и сама заставила перевести ей 500 рублей.