17 февраля 2024, 21:24
Супружеская пара пострадала в ДТП в центре Екатеринбурга
Три машины столкнулись в центре Екатеринбурга, пострадали два человека
Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге вечером 17 февраля. По словам очевидцев, в результате аварии пострадала супружеская пара. Об этом сообщил Telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Авария произошла на улице 8 марта. Один из автомобилей на большой скорости улетел в кювет.
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«В машине были муж с женой и собака лабрадор. Люди в тяжелом состоянии», — уточнил канал, опубликовав видео с места ДТП.
Авария случилась со стороны Базового переулка в сторону микрорайона Вторчермет.
В региональном УГИБДД пока никак не прокомментировали информацию о состоянии здоровья пострадавших.
Ранее три иномарки столкнулись на северо-западе Москвы. Водитель за рулем Mazda при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе три ребенка.
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