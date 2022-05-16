Супружеская пара погибла в ДТП в Ленинградской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 631-м километре трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. В результате случившегося погибла супружеская пара, написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

По данным следствия, житель Санкт-Петербурга, управляя Mitsubishi, перестраивался с правого ряда в левый и въехал в грузовик, который двигался в попутном направлении. Затем он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем KIA.

В результате аварии скончались на месте водитель Mitsubishi и его 69-летняя пассажирка. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены 49-летний пассажир Mitsubishi, водитель и 42-летний пассажир KIA.