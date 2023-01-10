Происшествия 10 января 2023, 16:59 Супружеская пара погибла при пожаре в квартире в Тюменской области

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Возгорание одноэтажного жилого деревянного дома произошло в селе Уктус Тюменской области. В результате пожара погибла семейная пара, сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал регионального управления СК.

По предварительным данным, квартира в доме загорелась вечером в понедельник из-за неосторожного обращения с огнем.

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При тушении пожара сотрудники спецслужб нашли тела мужчины и женщины, которые состояли в браке.

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