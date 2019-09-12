Супругов нашли в бане через неделю после смерти

Тела мужа и жены нашли в бане, построенной на их участке в деревне Рудне-Никитская в Подмосковье. Эксперты считают, что смерть наступила не менее недели назад.

Тела были найдены днем 11 сентября, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. По его словам, 75-летние пенсионеры постоянно жили в Москве. В городском округе Орехово-Зуево в деревне Рудне-Никитской у них был собственный участок с постройками. В том числе была возведена и баня.

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По предварительному заключению экспертов, смерть семейной пары наступила не менее недели назад. За это время тела пенсионеров претерпели сильные гнилостные изменения.

Для проведения судебно-медицинского исследования трупы направлены в морг. Согласно предварительному заключению, пенсионеры умерли от отравления угарным газом. Сейчас проверкой происшествия занялся подмосковный Следственный комитет. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.